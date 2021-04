Cosa ha detto Draghi sulle riaperture (Di venerdì 16 aprile 2021) Dal 26 aprile le scuole saranno in presenza in zona gialla e arancione, bar e ristoranti potranno fare servizio all'aperto anche a cena Leggi su ilpost (Di venerdì 16 aprile 2021) Dal 26 aprile le scuole saranno in presenza in zona gialla e arancione, bar e ristoranti potranno fare servizio all'aperto anche a cena

Ultime Notizie dalla rete : Cosa detto Fedriga a Sky TG24: "Riaperture il 26/4: la proposta delle Regioni trova successo" "Se noi prevediamo una gradualità nelle riaperture si può ipotizzare di tenere il coprifuoco dalle 22 per un periodo, per poi ampliare i termini", ha detto. "Penso però che la cosa importante sia ...

COVID: DE LUCA, 'APRIRE RISTORANTI E COPRIFUOCO DA MEZZANOTTE, STATO PUO' GARANTIRLO?' Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, nel corso di una diretta ... Noi dovremmo procedere decidendo che cosa vogliamo fare, usando il rigore e usando la ragione, e quando ...

Covid, Draghi annuncia le riaperture dal 26 aprile: cosa cambierà Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha tenuto una conferenza stampa da Palazzo Chigi in cui ha annunciato la data delle prossime, graduali, riaperture.

Intesa, Messina: “La fusione con Ubi è stata la scelta migliore” A pochi giorni dal completamento dell’integrazione di Ubi in Intesa Sanpaolo, il consigliere delegato e Ceo dell’Istituto ha rilasciato un’intervista alla webtv del Gruppo. Ecco cosa ha detto ...

