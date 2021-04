Chiara Ferragni e Fedez a Gasparri: “Gaspy, io e Fedez in politica? Più probabile che lo faccia Maty (il cane)” (Di venerdì 16 aprile 2021) I Ferragnez sono pronti a scendere in politica? Macché, “è più probabile che scenda in campo Maty”, dove Maty sta per il bulldog dell’imprenditrice digitale. Tutta nasce da una provocazione del senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri a “Zona Bianca”, il programma di Rete 4 condotto da Giuseppe Brindisi. Le sue parole: “Grillo un partito l’ha fatto ed è riuscito addirittura ad andare al governo, e ora non sa come liberarsi di un partito dove l’incompetenza prevale. Quindi non è da escludere nulla. Gli uomini di spettacolo impegnati soprattutto sul fronte progressista ce ne sono tanti, mi dica dov’è la novità. Quello che sembrerebbe assurdo sul piano della teoria, nella pratica si è già realizzato”. L’ipotesi di Gasparri nasceva da un servizio realizzato dalla trasmissione in cui ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 16 aprile 2021) I Ferragnez sono pronti a scendere in? Macché, “è piùche scenda in campo”, dovesta per il bulldog dell’imprenditrice digitale. Tutta nasce da una provocazione del senatore di Forza Italia Maurizioa “Zona Bianca”, il programma di Rete 4 condotto da Giuseppe Brindisi. Le sue parole: “Grillo un partito l’ha fatto ed è riuscito addirittura ad andare al governo, e ora non sa come liberarsi di un partito dove l’incompetenza prevale. Quindi non è da escludere nulla. Gli uomini di spettacolo impegnati soprattutto sul fronte progressista ce ne sono tanti, mi dica dov’è la novità. Quello che sembrerebbe assurdo sul piano della teoria, nella pratica si è già realizzato”. L’ipotesi dinasceva da un servizio realizzato dalla trasmissione in cui ...

Ultime Notizie dalla rete : Chiara Ferragni Tod's continua a correre: 'l'effetto Ferragni' vale 250 milioni di euro ... della solidarietà verso il prossimo e della sostenibilità nel rispetto dell'ambiente e del dialogo con le giovani generazioni, il gruppo Tod's nomina Chiara Ferragni membro del consiglio di ...

Fedez, Lillo Posaman arriva a casa Lucia Ferragni: gli scherzi con il piccolo Leone. L'attore e comico Lillo Petrolo è arrivato a casa di Fedez e Chiara Ferragni offrendo il suo Posaman a Leone, grande appassionato di supereroi. Si tratta del personaggio che il comico ha presentato nello show LOL - Chi ride è fuori, il programma di Amazon Prime ...

Deutsche bank vede rosa sulle trimestrali del lusso Sulla scia degli ottimi risultati di Lvmh, che ha inaugurato la stagione degli utili, gli analisti prevedono buone performance trainate dall’Asia e ...

Chiara Ferragni, retroscena sulla sua vita privata: “La parte migliore della giornata” -FOTO Chiara Ferragni, è una donna super impegnata tra lavoro e figli, ma qual è la parte migliore della sua giornata? scopriamolo!

