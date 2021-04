Caccamo, tir in bilico sul tetto di un garage (Di venerdì 16 aprile 2021) Caccamo , 16 aprile 2021 - La notizia ha del'incredibile. Come la foto che la illustra meglio di tante parole. Un incidente la cui dinamica èancora tutta da accertare ha messo a repentaglio l'... Leggi su quotidiano (Di venerdì 16 aprile 2021), 16 aprile 2021 - La notizia ha del'incredibile. Come la foto che la illustra meglio di tante parole. Un incidente la cui dinamica èancora tutta da accertare ha messo a repentaglio l'...

