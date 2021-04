Bonafoni | rastrellamento Quadraro | sostenere iniziative ricordo

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 16 aprile 2021) Roma – “Domani ricorre l’anniversario di uno dei fatti piu’ tragici della storia di Roma e della Seconda Guerra Mondiale. Il 17 aprile del 1944 le truppe nazifasciste che occupavano la Capitale rastrellarono il quartieredeportando circa 750 cittadini dai 16 ai 55 anni, alcuni dei quali non fecero piu’ ritorno a casa.” “E’ necessario mantenere viva la memoria di questo tragico evento per rafforzare ogni giorno la nostra democrazia nata dalla Resistenza. Ancor di piu’ in un momento come questo che vede scomparire i testimoni di quei giorni.” “Per questo ho depositato una mozione a mia prima firma ma con la sottoscrizione di tutti i capogruppo di maggioranza del Consiglio della Regione Lazio: Marta Leonori (Pd), Loreto Marcelli (M5S), Paolo Ciani (Demos), Alessandro Capriccioli (+Europa Radicali), Daniele Ognibene (Liberi e Eguali).” “La mozione impegna il ...