Amici: Raimondo Todaro giudica i ballerini (Di venerdì 16 aprile 2021) Giudice eccezionale di questa puntata del daytime di Amici è stato Raimondo Todaro: il ballerino, grande protagonista dello show di Milly Carlucci “Ballando con le stelle”, è stato chiamato a giudicare le esibizioni degli allievi di danza rimasti in gara nel talenti di Amici. Nel daytime di oggi i ballerini rimasti in gara nel talent di Amici hanno avuto la possibilità di esibirsi di fronte a un giudice Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di venerdì 16 aprile 2021) Giudice eccezionale di questa puntata del daytime diè stato: il ballerino, grande protagonista dello show di Milly Carlucci “Ballando con le stelle”, è stato chiamato are le esibizioni degli allievi di danza rimasti in gara nel talenti di. Nel daytime di oggi irimasti in gara nel talent dihanno avuto la possibilità di esibirsi di fronte a un giudice Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

brrr71251342 : RT @ucanbemydanger_: Simpatico, informale, da dei buoni consigli a tutti i ragazzi senza essere maleducato.. PIÙ PERSONE COSÌ AL MONDO, GRA… - Benedetta351 : RT @ucanbemydanger_: Todaro su Martina: “sei un ammasso di istinto in un mare di tecnica... si vede che sei acerba” GRAZIE RAIMONDO PER QU… - VelvetMagIta : #Amici 20, Raimondo Todaro giudica i ballerini e fa una confessione su #Martina: 'Sarò sincero con te...', chi vinc… - frenchlady87 : RT @ucanbemydanger_: Todaro su Martina: “sei un ammasso di istinto in un mare di tecnica... si vede che sei acerba” GRAZIE RAIMONDO PER QU… - ucanbemydanger_ : Todaro su Martina: “sei un ammasso di istinto in un mare di tecnica... si vede che sei acerba” GRAZIE RAIMONDO PER… -

Ultime Notizie dalla rete : Amici Raimondo Amici 20, Raimondo Todaro giudica i ballerini: ecco il vincitore Amici 20, in onda anche oggi venerdì 16 aprile una nuova puntata del daytime che ci porta all'interno della scuola di Maria De ...

Amici di Maria De Filippi, le anticipazioni della quinta puntata del serale: ospiti, sfide e possibili eliminati ... "Con Martina è nata un'amicizia speciale" Rosa Di Grazia ha ricevuto minacce di morte: la denuncia social dell'ex ballerina di Amici Raimondo Todaro ospite ad Amici 20: il ballerino ritroverà l'ex ...

Raimondo Todaro sbarca ad Amici 20 e Maria de Filippi si complimenta per i programmi Rai Ballando con le stelle, Il cantante mascherato sono alcuni dei successi ai quali Raimondo Todaro fa parte come ballerino, maestro e coreografo. Maria de Filippi lo sa bene e poco le importa se questi ...

Amici 20, Raimondo Todaro giudica i ballerini: ecco il vincitore Amici 20, in onda anche oggi venerdì 16 aprile una nuova puntata del daytime che ci porta all'interno della scuola di Maria De Filippi.

20, in onda anche oggi venerdì 16 aprile una nuova puntata del daytime che ci porta all'interno della scuola di Maria De ...... "Con Martina è nata un'amicizia speciale" Rosa Di Grazia ha ricevuto minacce di morte: la denuncia social dell'ex ballerina diTodaro ospite ad20: il ballerino ritroverà l'ex ...Ballando con le stelle, Il cantante mascherato sono alcuni dei successi ai quali Raimondo Todaro fa parte come ballerino, maestro e coreografo. Maria de Filippi lo sa bene e poco le importa se questi ...Amici 20, in onda anche oggi venerdì 16 aprile una nuova puntata del daytime che ci porta all'interno della scuola di Maria De Filippi.