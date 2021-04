Airbnb prepara le regole anti-party per un' estate a prova bagordi

(Di venerdì 16 aprile 2021) L’, la campagna di vaccinazione che procede a gonfie vele, le limitazioni agli spostamenti che si alleggeriscono, la voglia di viaggiare che torna. E con essa anche quella di riunirsi con amici e parenti, di fare festa, di fregarsene delle-Covid. È questo lo scenario cheprevede per i prossimi mesi. E che ha deciso di contrastare, con un piano “estivi” chiamato “Summer of Responsible Travel”. La parola chiave è proprio “responsabilità” e lo scopo è quello di fissare una serie di norme per impedire che l’affitto delle case sia utilizzato per organizzare feste-assembramento. “Un anno di pandemia ha lasciato il segno e ridisegnato le nostre priorità per quanto riguarda il tempo libero. Oltre al desiderio di tornare a viaggiare, registriamo una ...

