Un modo gustoso per fare il pieno di vitamine e minerali

Preparazione: 15 minutiCalorie: 123 Kcal a persona INGREDIENTI PER 4 PERSONE:350 g di radicchio 200 g di mela annurca biologica 30 g di pinoli 2 cucchiai di olio extravergine di oliva 1 cucchiaino di glassa di aceto balsamico sale succo di limone Procedimento Lavate e tagliate finemente il radicchio, dopo averlo sgocciolato e tamponato con carta assorbente. Tagliate a fettine sottili la mela annurca, mantenendo la buccia. Bagnate la mela con il succo di limone per evitare che annerisca. Tostate i pinoli in un padellino antiaderente per un paio di minuti, senza condimento. Preparate un'emulsione di olio extravergine di oliva e glassa di aceto balsamico, salando leggermente. Condite il radicchio con il condimento che avete preparato, aggiungete le fettine di mela annurca, i pinoli e servite. Segreti / Consigli La mela e? un tesoro di principi nutritivi, in particolare ...

