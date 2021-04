Titanic | a 109 anni dalla tragedia | cos’è davvero successo la notte del 15 aprile 1912

(Di giovedì 15 aprile 2021)15affondò. 109fa, nellatra 14 e 15, si inabissava il. La nave era la più grande mai costruita e ora una delle più famose di tutti i tempi. Due giorni dopo essere salpata per il suo viaggio inaugurale da Southampton, in Inghilterra, diretta a New York, ladel 14la nave si scontrò con un iceberg. Nel giro di due ore il bastimento affondò portando con sé oltre 1.500 persone tra capitano, equipaggio e passeggeri. Il relitto della nave è ancora lì al largo delle coste del Canada. La storia deldivenne celebre soprattutto grazie al celebre film “” del 1997, diretto da James Cameron e con la straordinaria ...

rtl1025 : ?? Sono trascorsi 109 anni dalla tragedia del #Titanic, dopo la collisione con un iceberg affondò al largo del Canad… - RaCapodistria : 109 anni dalla tragedia del #Titanic109 - Massi_Sking : Nelle prime ore del #15Aprile di 109 anni fa il transatlantico della Royal Mail Ship #Titanic si inabissava nell’oc… - Key_freak_ : oggi è il 15 aprile e oltre ad essere il mio birthday : - 569 anni fa nasceva Leonardo da Vinci -229 anni fa veniv… - stefancrisan : RT @rtl1025: ?? Sono trascorsi 109 anni dalla tragedia del #Titanic, dopo la collisione con un iceberg affondò al largo del Canada ???di Ma… -

Ultime Notizie dalla rete : Titanic 109

L'affondamento delanni fa Erano le 23:40 di domenica 14 aprile 1912 quando l' RMS, salpato per il suo viaggio inaugurale da Southampton, in Inghilterra, e diretto a New York, ...Sono passati esattamenteanni dalla tragica notte a cavallo tra il il 14 ed il 15 aprile 1912. Oggi si celebra il ricordo dell'affondamento del transatlantico, sui cui era presente anche un cameriere 26enne di ...Titanic 15 aprile 1912 affonda la nave più grande mai costruita al mondo, cos'è successo e cosa si sa oggi sulla protagonista del disastro ...Sono trascorsi 109 anni dalla tragedia del Titanic, il transatlantico affondato in seguito alla collisione con un iceberg durante il suo viaggio inaugurale, nella notte tra il 14 e il 15 aprile del 19 ...