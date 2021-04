Tina Cipollari sta traslocando: ecco perché non è presente in studio (Di giovedì 15 aprile 2021) Tina Cipollari è apparsa nell'ultima puntata di Uomini e Donne per spiegare il motivo per cui non è in studio. Uomini e Donne, Tina torna in collegamento da casa: svelato il motivo dell’assenza su Notizie.it. Leggi su notizie (Di giovedì 15 aprile 2021)è apparsa nell'ultima puntata di Uomini e Donne per spiegare il motivo per cui non è in. Uomini e Donne,torna in collegamento da casa: svelato il motivo dell’assenza su Notizie.it.

Uomini e Donne, Tina Cipollari rivela i motivi della sua assenza Tina Cipollari ha rivelato i motivi della sua assenza dagli studi di Uomini e Donne: l'opinionista si trova a Torino e non per spiare Gemma Galgani Finalmente oggi Tina Cipollari ha rivelato i motivi ...

