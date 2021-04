“Sospendete AstraZeneca a militari e Forze dell’Ordine”. Una circolare interna impone lo stop (Di giovedì 15 aprile 2021) Da oggi “è sospesa momentaneamente la vaccinazione con Vaxzevria (AstraZeneca)” per i militari e le Forze dell’Ordine “fino a nuova disposizione”. E’ quanto prevede una comunicazione interna che l’Adnkronos ha avuto modo di visionare. Il documento fa seguito all’ultima direttiva della struttura del commissario per l’emegenza Covid-19 che prevede per le somministrazione la procedura per fasce d’età e non più per attività lavorativa svolta. Nel documento si precisa che le “dosi attualmente non utilizzate dovranno essere conservate e somministrate esclusivamente come seconda dose”. Mentre si conferma “la prosecuzione delle attività di somministrazione dei vaccini Pfizer e Moderna limitatamente al personale sanitario e al personale a cui è stata già inoculata la prima dose”. AstraZeneca ai ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 15 aprile 2021) Da oggi “è sospesa momentaneamente la vaccinazione con Vaxzevria ()” per ie le“fino a nuova disposizione”. E’ quanto prevede una comunicazioneche l’Adnkronos ha avuto modo di visionare. Il documento fa seguito all’ultima direttiva della struttura del commissario per l’emegenza Covid-19 che prevede per le somministrazione la procedura per fasce d’età e non più per attività lavorativa svolta. Nel documento si precisa che le “dosi attualmente non utilizzate dovranno essere conservate e somministrate esclusivamente come seconda dose”. Mentre si conferma “la prosecuzione delle attività di somministrazione dei vaccini Pfizer e Moderna limitatamente al personale sanitario e al personale a cui è stata già inoculata la prima dose”.ai ...

Advertising

vincenz94704898 : RT @vincenz94704898: ADESSO LO SOSPENDETE IN TUTTA ITALIA CON EFFETTO IMMEDIATO ASSASSINI CHE NON SIETE ALTRO - vincenz94704898 : ADESSO LO SOSPENDETE IN TUTTA ITALIA CON EFFETTO IMMEDIATO ASSASSINI CHE NON SIETE ALTRO - giannileft : RT @giannileft: Bravi,sospendete pure i vaccini AstraZeneca e J&J,poi,quando finiranno le scorte e Pfizer e Moderna ce li venderanno a peso… - giannileft : Bravi,sospendete pure i vaccini AstraZeneca e J&J,poi,quando finiranno le scorte e Pfizer e Moderna ce li venderann… - robellardi : Sono anni che do del cretino a chi dice che i #vaccini causano l'autismo, ma cazzo, pure voi che sospendete… -

Ultime Notizie dalla rete : Sospendete AstraZeneca Il caso della prof di Messina: 'Sospendete AstraZeneca' ... all'Ema, all'Aifa e al ministero della Salute dai genitori della professoressa Augusta Turiaco (nella foto), 55 anni, alla quale era stata somministrata una dose di AstraZeneca, morta dopo una ...

Astrazeneca, Draghi e von der Leyen: 'Non c'è nesso con le trombosi' ...due militari siciliani morti per trombosi dopo aver ricevuto la loro dose di vaccino AstraZeneca ha ... L'Aifa, agenzia italiana del farmaco, ha deciso in via precauzionale di sospendete l'utilizzo del ...

Svolta nella Ue: privilegiare Pfizer e Moderna. Da Figliuolo sì a De Luca: più dosi alla Campania In arrivo un ricco carico di Pfizer: dovrebbe supplire allo scetticismo su AstraZeneca e alla sospensione di Johnson & Johnson ...

AstraZeneca: stop “momentaneo” a vaccinazioni per militari e forze dell’ordine Da oggi "è sospesa momentaneamente la vaccinazione con Vaxzevria (AstraZeneca)" per i militari e le forze dell'ordine in Italia "fino a nuova ...

... all'Ema, all'Aifa e al ministero della Salute dai genitori della professoressa Augusta Turiaco (nella foto), 55 anni, alla quale era stata somministrata una dose di, morta dopo una ......due militari siciliani morti per trombosi dopo aver ricevuto la loro dose di vaccinoha ... L'Aifa, agenzia italiana del farmaco, ha deciso in via precauzionale dil'utilizzo del ...In arrivo un ricco carico di Pfizer: dovrebbe supplire allo scetticismo su AstraZeneca e alla sospensione di Johnson & Johnson ...Da oggi "è sospesa momentaneamente la vaccinazione con Vaxzevria (AstraZeneca)" per i militari e le forze dell'ordine in Italia "fino a nuova ...