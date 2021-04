Serie C-Girone C, 36a giornata: le designazioni arbitrali per le gare del 17-18 aprile (Di giovedì 15 aprile 2021) Si rendono noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti e dei IV Ufficiali che dirigeranno le gare valide per la trentacinquesima giornata del Campionato di Serie C-Girone C 2020/21, in programma sabato 17 e domenica 18 aprile 2021. Leggi su mediagol (Di giovedì 15 aprile 2021) Si rendono noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti e dei IV Ufficiali che dirigeranno levalide per la trentacinquesimadel Campionato diC-C 2020/21, in programma sabato 17 e domenica 182021.

Ultime Notizie dalla rete : Serie Girone Fossano - Caronnese 2 - 2, mister Gatti: 'Avversario molto abbottonato, puntiamo a vincere la prossima' (VIDEO) Le parole di mister Roberto Gatti dopo il pareggio tra Fossano e Caronnese per 2 - 2 nella ventinovesima giornata di Serie D Girone A.

Il Correggio vince a Monza, Circolo Pattinatori condannato ai playout ...Bidielle Correggio (5 - 1) sulla pista di Monza nel posticipo della penultima giornata di serie A1 ... Le due formazioni appaiate all'undicesimo posto inizieranno il girone a quattro portandosi dietro ...

Monopoli-Casertana, operazione sorpasso. Le probabili formazioni Il Monopoli riceve la Casertana per il recupero della 33^ giornata del campionato di serie C, girone C: allo stadio "Veneziani" fischio d'inizio alle ore 15:00 per ...

Serie C Girone A. Olbia show, doppietta di Lella e gol di Udoh: la capolista Como cade 3-0 Un minuto dopo, in area comasca, Crescenzi gestisce con qualche difficoltà di troppo la sfera calciata da Udoh. Certificato da Udoh dopo aver fatto impazzire Bertoncini e Crescenzi, superando Facchin.

