Roma-Ajax 1-1: giallorossi in semifinale. Basta la rete di Dzeko. Adesso il Manchester United (Di giovedì 15 aprile 2021) 50'st Non c'è più tempo, la Roma è in semifinale di Europa League. 49'st Succede di tutto, Pedro sbaglia l'appoggio per Mayoral e poi l'Ajax attacca.... Leggi su ilmessaggero (Di giovedì 15 aprile 2021) 50'st Non c'è più tempo, laè indi Europa League. 49'st Succede di tutto, Pedro sbaglia l'appoggio per Mayoral e poi l'attacca....

Ultime Notizie dalla rete : Roma Ajax Roma, Calafiori ko e c'è anche Spinazzola out: emergenza totale a sinistra Commenta per primo Piove sul bagnato in casa Roma. Riccardo Calafiori dopo aver fornito a Dzeko l'assist dell'1 - 1 contro l'Ajax è stato infatti costretto a lasciare il campo per infortunio. Un problema alla coscia destra che verrà valutato ...

Pagelle Roma Ajax: TOP e FLOP del match VOTI dopo il primo tempo I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido il ritorno dei quarti di Europa League 2020/21: pagelle Roma Ajax Le pagelle dei protagonisti del match tra Roma e Ajax, valido per il ritorno dei quarti dell'Europa League 2020/2021. TOP: Klaassen FLOP: Mkhitaryan VOTI Al termine del ...

LIVE Roma-Ajax 1-1 - Iniziato il recupero Serata importante quella della Roma di Paulo Fonseca, pronta a ospitare l'Ajax nel ritorno dei quarti di finale di Europa League. I giallorossi devono difendere il prezioso 2-1 conquistato una settima ...

Roma-Ajax, problema muscolare per Calafiori I giallorossi perdono il giovane terzino per infortunio Dopo aver perso Spinazzola contro l’Ajax ad Amsterdam, la Roma perde anche Calafiori contro i Lancieri, all’Olimpico. Il giovane terzino giallor ...

