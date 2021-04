Roma - Ajax 1 - 1: a Brobbey pareggia Dzeko, passa la Roma (Di giovedì 15 aprile 2021) 90'+5 FINISCE LA PARTITA 90'+4 Contropiede Roma con Pedro che cerca il connazionale Mayoral ma il pallone viene recuperato dalla difesa ajacida che prova a ripartire nonostante i pochi secondi a ... Leggi su globalist (Di giovedì 15 aprile 2021) 90'+5 FINISCE LA PARTITA 90'+4 Contropiedecon Pedro che cerca il connazionale Mayoral ma il pallone viene recuperato dalla difesa ajacida che prova a ripartire nonostante i pochi secondi a ...

Ultime Notizie dalla rete : Roma Ajax Roma - Ajax 1 - 1: Dzeko si sveglia, Fonseca vola in semifinale Nel segno di Dzeko, il più atteso (non segnava dal 25 febbraio), decisivo a 18' dalla fine con il gol che spegne l'Ajax e regala l'1 - 1 che qualifica la Roma grazie alla vittoria dell'andata in ...

