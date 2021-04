Resident Evil 4 VR per Oculus Quest 2 è la grande sorpresa del Resident Evil Showcase

Leggi su eurogamer

(Di venerdì 16 aprile 2021) Ilsi chiude con quella che è sicuramente la piùdella serata, l'annuncio del ritorno di uno dei capitoli più apprezzati in una veste decisamente rinnovata.4 VR porta su2 il quarto storico capitolo che cambiò radicalmente la serie facendo da ponte tra i primi capitoli old school e la deriva da third person shooter successiva e lo fa con una versione pesantemente rivista per sposarsi al meglio alla realtà virtuale. Il progetto è stato affidato ad Armature, studio che ha opportunamente modificato completamente la visuale in favore di una prima persona sicuramente più adatta alla realtà virtuale. ...