OPA ASTM, adesioni al 15/04/2021 (Di giovedì 15 aprile 2021) (Teleborsa) – Nell’ambito dell’Offerta Pubblica di Acquisto (OPA) volontaria totalitaria promossa da NAF 2 sulle azioni ASTM risulta che oggi, 15 aprile 2021, sono state presentate 28.354 richieste di adesioni, che portano complessivamente a 49.307 richieste di adesioni, pari allo 0,074% dell’offerta. L’offerta, iniziata il 13 aprile 2021, terminerà il prossimo 10 maggio 2021. Borsa Italiana ricorda che le azioni ordinarie ASTM acquistate sul mercato nei giorni 6 e 7 maggio 2021 non potranno essere apportate in adesione all’offerta. Leggi su quifinanza (Di giovedì 15 aprile 2021) (Teleborsa) – Nell’ambito dell’Offerta Pubblica di Acquisto (OPA) volontaria totalitaria promossa da NAF 2 sulle azionirisulta che oggi, 15 aprile, sono state presentate 28.354 richieste di, che portano complessivamente a 49.307 richieste di, pari allo 0,074% dell’offerta. L’offerta, iniziata il 13 aprile, terminerà il prossimo 10 maggio. Borsa Italiana ricorda che le azioni ordinarieacquistate sul mercato nei giorni 6 e 7 maggionon potranno essere apportate in adesione all’offerta.

ASTM, Presidenza del Consiglio non esercita golden power ... interamente controllata da Nuova Argo Finanziaria, finalizzata al delisting di ASTM , l'offerente ... Era, ricorda una nota, la condizione autorizzativa dell'OPA che ha preso il via il 13 aprile.

Borsa: Europa rallenta con stretta su Covid, Milano +0,18% Iren (+2,74%), con il riacquisto del 2,5% da parte di Metro Holding Torino ed Stm (+1,7%), insieme ai rivali europei Bed (+1,9%) e Asm International (+1,45%). Fiacca Astm (-0,39%) nel primo giorno ...

Borsa: Milano prima in Europa (+0,45%), allungo Cnh e Tod's Giù anche Mediolanum (-0,86%),Tim (-0,75%), e Astm (-0,47% a 25,68 euro), nel primo giorno dell'Opa di Gavio e Ardian a 25,6 euro per toglierla dalla Borsa. (ANSA).

