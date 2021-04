Nuvole e qualche pioggia, con neve oltre i 750 metri (Di giovedì 15 aprile 2021) Con Massimo Mazzoleni e il bollettino del Centro Meteo Lombardo vediamo che tempo farà a Bergamo e in provincia. ANALISI GNERALE Il centro di alta pressione sulle Isole Britanniche ruota gradualmente il suo asse in direzione della Scandinavia, facendo così affluire gradualmente aria più fredda in direzione della regione Padano-alpina. Ne conseguiranno condizioni di variabilità con possibili rovesci montani per buona parte della settimana. Giovedì 15 aprile 2021 Tempo Previsto: Dapprima su tutta la Lombardia coperto con schiarite del tutto transitorie: piogge o rovesci diffusi in particolare su Valtellina, Valchiavenna, Prealpi e pedemontana dal Varesotto all’alto Garda con neve oltre 550-750 metri. In pianura fenomeni meno frequenti e solo dal tardo mattino. Dal meriggio sulla pianura lombarda e sull’oltrepò Pavese in ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 15 aprile 2021) Con Massimo Mazzoleni e il bollettino del Centro Meteo Lombardo vediamo che tempo farà a Bergamo e in provincia. ANALISI GNERALE Il centro di alta pressione sulle Isole Britanniche ruota gradualmente il suo asse in direzione della Scandinavia, facendo così affluire gradualmente aria più fredda in direzione della regione Padano-alpina. Ne conseguiranno condizioni di variabilità con possibili rovesci montani per buona parte della settimana. Giovedì 15 aprile 2021 Tempo Previsto: Dapprima su tutta la Lombardia coperto con schiarite del tutto transitorie: piogge o rovesci diffusi in particolare su Valtellina, Valchiavenna, Prealpi e pedemontana dal Varesotto all’alto Garda con550-750. In pianura fenomeni meno frequenti e solo dal tardo mattino. Dal meriggio sulla pianura lombarda e sull’pò Pavese in ...

