Neymar rivela | «A fine carriera voglio diventare un giocatore professionista di poker»

(Di giovedì 15 aprile 2021)hato una curiosità sul suo futuro una volta appese le scarpette al chiodo, fantasista del PSG, in una intervista a CNews hato una curiosità sul suo futuro una volta terminata lada calciatore. «un? È vero. Ilè una delle cose che amo di più. Mi sento molto a mio agio e penso che quando finirò la miada calciatore avrò finalmente tempo per fare tornei ai quali ho sempre voluto partecipare. Quando smetterò di giocare una delle cose che farò sarà viaggiare per giocare i tornei. Ho iniziato a giocare aai Mondiali del 2014 – spiega – Durante la competizione giocavano molti miei compagni, mi affascinavano. Mi sono ...

I due sono grandi amici e questo potrà avere una valenza anche in chiave mercato Il PSG sta provando a rinnovare il contratto die una forte influenza potrebbe averla la permanenza a Parigi di ......di avere in rosa un giocarore come, Kean spiega: Kean tra presente e futuro Sulle possibilità del PSG di centrare la Champions e sul suo futuro, l'ex attaccante della JuventusNel poker devi leggere il gioco, leggere i tuoi avversari e sapere quando è il momento giusto per attaccare', conclude Il futuro di Neymar, quello imminente, sembra avere ancora i colori del Psg, per ...In una lunga intervista a CNews, Neymar ha confessato la sua passione per il poker, di cui vorrebbe diventare un giocatore professionista dopo il ...