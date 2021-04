Milan Primavera, Oddi: “Mi ispiro a Theo Hernandez. Obiettivo playoff” (Di giovedì 15 aprile 2021) Riccardo Oddi, terziò sinistro del Milan Primavera, ha rilasciato un'intervista ai microfoni del canale tematico rossonero Leggi su pianetamilan (Di giovedì 15 aprile 2021) Riccardo, terziò sinistro del, ha rilasciato un'intervista ai microfoni del canale tematico rossonero

Advertising

PianetaMilan : Il giovane terzino sinistro della Primavera si racconta ?? Questa l'intervista a Milan TV ?? - Thejak_Milan : RT @acmilan: ?? ?????????????????? ?? Spring is in the air ?? Aria di primavera ?? #SempreMilan - sasosbirvale : @Peppe90898887 @romeoagresti Ho visto la partita contro il Milan primavera .. tanta roba. - FVPUERTA : RT @Academysport2: #Primavera #milan milanello - gustatore : @Unlucky_tommaso Tipica sopravvalutazione dei primavera tipica del Milan berlusconiano -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Primavera Che fine ha fatto? L'Albinoleffe sfiora la Serie A: il miracolo della Val Seriana ... rischiare di essere promossa nella massima serie italiana al cospetto di club come Milan, Inter e ... allenatore della Primavera dei seriani e oggi di quella dell'Inter, 'UN SOGNO SERIO': L'...

Lamela al Napoli: il sorpasso a sorpresa di De Laurentiis La prospettiva nasce in piena primavera: Erik Lamela è vicinissimo al ritorno in Italia . Il suo entourage ha già trattato con il Milan e negli ultimi giorni ha avuto contatti molto intensi con il Napoli , che a questo punto è la ...

Dicono di M…ilan – Le parole del 15 aprile LUCA MARCHETTI A TUTTOMERCATOWEB - " Al secondo posto di questa classifica troviamo il Milan. In realtà a fronte di una crescita del 23,9% (leggermente inferiore a quella dell’Atalanta) il valore asso ...

Oddi: «Ecco cosa penso quando mi alleno al fianco di Theo Hernandez» Intervistato da Milan TV, il laterale del Milan Riccardo Oddi ha così parlato della stagione vissuta con la maglia del Milan Primavera Intervistato da Milan TV, il laterale del Milan Riccardo Oddi ha ...

... rischiare di essere promossa nella massima serie italiana al cospetto di club come, Inter e ... allenatore delladei seriani e oggi di quella dell'Inter, 'UN SOGNO SERIO': L'...La prospettiva nasce in piena: Erik Lamela è vicinissimo al ritorno in Italia . Il suo entourage ha già trattato con ile negli ultimi giorni ha avuto contatti molto intensi con il Napoli , che a questo punto è la ...LUCA MARCHETTI A TUTTOMERCATOWEB - " Al secondo posto di questa classifica troviamo il Milan. In realtà a fronte di una crescita del 23,9% (leggermente inferiore a quella dell’Atalanta) il valore asso ...Intervistato da Milan TV, il laterale del Milan Riccardo Oddi ha così parlato della stagione vissuta con la maglia del Milan Primavera Intervistato da Milan TV, il laterale del Milan Riccardo Oddi ha ...