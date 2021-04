Mattino 5 | Federica Panicucci torna sul caso Denise | interviene Piera Maggio

Advertising

infoitcultura : Federica Panicucci spiazzata da una foto a Mattino 5: “Impressionante” - infoitcultura : Mattino 5, Elisa Isoardi al posto di Federica Panicucci? L’indiscrezione - tweetnewsit : Federica Panicucci ritorna sul caso #DenisePipitone: spunta una nuova foto su Twitter, retwittata anche dall'avv. F… - oocFaribaPlayaE : RT @BITCHYFit: Elisa Isoardi al posto di Federica Panicucci? L’indiscrezione: “Condurrà al mattino” - BITCHYFit : Elisa Isoardi al posto di Federica Panicucci? L’indiscrezione: “Condurrà al mattino” -

Ultime Notizie dalla rete : Mattino Federica

Nel 2009 approda aCinque , di cui conduce tre edizioni, al fianco diPanicucci. Nel 2012 riesce ad aumentare notevolmente la sua popolarità grazie alla conduzione del programma ...5 streaming , ecco la puntata completa di giovedì 15 aprile 2021 su Canale 5. Torna il consueto l'appuntamento con il contenitore delcondotto daPanicucci e Francesco Vecchi su Canale 5. Come sempre al centro del programma i fatti del giorno inerenti la cronaca, la politica, lo spettacolo senza dimenticare il ...Piera Maggio è intervenuta anche a Mattino Cinque per parlare della scomparsa della figlia Denise Pipitone. La donna ha parlato delle presunte anomali emerse dalle indagini effettuate in queste anni s ..."Ci sono state tante anomalie, in tutti questi anni mi sono battuta per far sì che uscisse fuori la verità. Noi genitori di Denise vogliamo riabbracciare nostra figlia, non abbiamo mai smesso di spera ...