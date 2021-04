LIVE Roma-Ajax | Europa League in DIRETTA | i giallorossi difendono il 2-1 dell’andata

Leggi su oasport

(Di giovedì 15 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuonasera e benvenuti allatestuale di, match valido come gara di ritorno dei quarti di finale dell’2020/2021. All’Olimpico si riparte dal 2-1maturato, in terra olandese, a favore di unastoica e gagliarda: ma attenzione perché nulla è deciso. Gli uomini di Fonseca dovranno cercare di imporre il proprio gioco e il proprio ritmo, altrimenti le “truppe” di ten Hag potrebbero prendere in mano la sfida e far vivere 90 minuti da incubo a Pellegrini e compagni. Chi la spunterà? La parola all’unico giudice supremo: il campo. In una partita che vedrà in campo stelle del calibro di Dzeko e Mkhitaryan e Tadic e Klaassen dall’altra, ...