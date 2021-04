L'Eredità, Flavio Insinna mortificato con il campione: 'Non so come dirtelo...'. Fan furiosi: 'Non è giusto' (Di giovedì 15 aprile 2021) Flavio Insinna mortificato con il campione: ' Non so come dirtelo... '. Fan furiosi: ' Non è giusto '. Pochi minuti fa, è terminato il quiz preserale di Rai1. Alla ghigliottina, stasera, ancora una ... Leggi su leggo (Di giovedì 15 aprile 2021)con il: ' Non so... '. Fan: ' Non è'. Pochi minuti fa, è terminato il quiz preserale di Rai1. Alla ghigliottina, stasera, ancora una ...

Advertising

zazoomblog : L’Eredità cambia parola alla ghigliottina: Flavio Insinna sconvolto - #L’Eredità #cambia #parola - fabio76tuttala2 : Io non riesco a capire come possa trovarsi ancora in televisione un uomo tra virgolette come Flavio insinna uno qu… - zazoomblog : “No! Non è possibile”. Colpo di scena a L’Eredità. Il web non lo accetta il dispiacere di Flavio Insinna -… - zazoomblog : “Ma che dici?!”. L’eredità il campione arriva alla ghigliottina con una cifra record poi succede l’impensabile. Fla… - infoitcultura : Flavio Insinna, il clamoroso errore del campione all'Eredità. Fan increduli: «Com'è possibile?» -

Ultime Notizie dalla rete : Eredità Flavio L'Eredità, Flavio Insinna mortificato con il campione: 'Non so come dirtelo...'. Fan furiosi: 'Non è giusto' A quel punto, Flavio Insinna si scurisce in volto e spiega: ' Non so come dirtelo. Sei davvero un ragazzo preparato che ha portato qui lo splendido mondo degli animali. Ma ci troviamo nella stessa ...

L'Eredità, campione tradito da una vocale. Flavio Insinna: 'Come te lo dico?' L'Eredità, il campione Francesco non vince a causa di una vocale. Flavio Insinna: 'Come posso dirti che..' E' successo di nuovo: il campione Francesco a L'Eredità ha visto sfumare la vittoria alla ...

A quel punto,Insinna si scurisce in volto e spiega: ' Non so come dirtelo. Sei davvero un ragazzo preparato che ha portato qui lo splendido mondo degli animali. Ma ci troviamo nella stessa ...L', il campione Francesco non vince a causa di una vocale.Insinna: 'Come posso dirti che..' E' successo di nuovo: il campione Francesco a L'ha visto sfumare la vittoria alla ...