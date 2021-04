La funzionaria annuncia lo stop di Astrazeneca in Danimarca e sviene in diretta | VIDEO

Advertising

MaxLandra : SOLO A PRONUNCIARNE IL NOME...!! Danimarca, funzionaria sviene mentre annuncia lo stop di #AstraZeneca - peterkama : Danimarca, funzionaria sviene mentre annuncia lo stop di AstraZeneca La direttrice dell'Agenzia del farmaco, Tanja… - larampait : (VIDEO) #Danimarca. Funzionaria sviene mentre annuncia lo stop di #AstraZeneca - CorriereUmbria : Danimarca, funzionaria sviene mentre annuncia lo stop al vaccino Astrazeneca. Il video #Danimarca #sviene… - infoitinterno : Danimarca, funzionaria sviene mentre annuncia lo stop al vaccino AstraZeneca -

Tanja Erichsen, direttrice dell'Agenzia del farmaco danese, è svenuta durante la conferenza stampa in cui ha annunciato lo stop permanente della Danimarca al vaccino AstraZeneca. Era sul palco quando ...'Useremo tutti gli strumenti a disposizione per avere le dosi', ha aggiunto la. Gallina ... Da oggi Bruxellesun nuovo sistema di export per evitare una sproporzione tra le dosi che ...L'amministrazione Usa di Joe Biden dovrebbe annunciare oggi nuove sanzioni contro individui ed entità russi, oltre all'espulsione di una dozzina di diplomatici russi dagli Stati Uniti in risposta all' ...Dichiara lo stop definitivo al vaccino anti Covid di Astrazeneca e sviene in diretta tv. E’ successo oggi in Danimarca a Tanja Erichsen, direttrice dell’agenzia del farmaco danese, durante la conferen ...