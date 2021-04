Il ritorno di Ida Platano a Uomini e Donne non entusiasma il pubblico a casa (Di giovedì 15 aprile 2021) Che grado di entusiasmo per il ritorno a Uomini e Donne di Ida Platano? A leggere i commenti sui social, molto molto basso. L’edizione di Uomini e Donne che si sta per concludere passerà alla storia probabilmente come una delle più seguite, complice anche la formula che ha unito i due troni, evitando quindi gli ascolti più bassi dedicati al trono classico, ma non di certo come una delle più entusiasmanti. Se vi chiedessimo chi erano i tronisti arrivati prima dei tre che ci sono oggi nello studio, sapreste rispondere? E sapreste dire come vanno oggi le loro storie? E se vi chiedessimo quante storie sono nate tra dame e cavalieri del trono over, e quante vi hanno emozionato? Ecco, a questo si aggiunga anche la presenza di un macigno come Gemma Galgani, che da settembre ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 15 aprile 2021) Che grado di entusiasmo per ildi Ida? A leggere i commenti sui social, molto molto basso. L’edizione diche si sta per concludere passerà alla storia probabilmente come una delle più seguite, complice anche la formula che ha unito i due troni, evitando quindi gli ascolti più bassi dedicati al trono classico, ma non di certo come una delle piùnti. Se vi chiedessimo chi erano i tronisti arrivati prima dei tre che ci sono oggi nello studio, sapreste rispondere? E sapreste dire come vanno oggi le loro storie? E se vi chiedessimo quante storie sono nate tra dame e cavalieri del trono over, e quante vi hanno emozionato? Ecco, a questo si aggiunga anche la presenza di un macigno come Gemma Galgani, che da settembre ...

Advertising

VichyInTypoland : RT @esseofi: Maria ma lo vuoi capire che di Ida Platano e le sue lamentele non ci interessa nulla noi vogliamo il ritorno della regina Barb… - rosymaisto_ : RT @esseofi: Maria ma lo vuoi capire che di Ida Platano e le sue lamentele non ci interessa nulla noi vogliamo il ritorno della regina Barb… - HUGMEL0U : RT @esseofi: Maria ma lo vuoi capire che di Ida Platano e le sue lamentele non ci interessa nulla noi vogliamo il ritorno della regina Barb… - Francy11412804 : RT @esseofi: Maria ma lo vuoi capire che di Ida Platano e le sue lamentele non ci interessa nulla noi vogliamo il ritorno della regina Barb… - memibor : Il ritorno di Ida #uominiedonne -

Ultime Notizie dalla rete : ritorno Ida Uomini & Donne: Ida è tornata ma non sono sfuggiti alcuni dettagli Vediamo insieme dopo il ritorno oggi in puntata di Ida Platano quali dettagli non sono di certo sfuggiti a Maria De Filippi. Lei è stata una delle protagoniste del programma che va in onda su Canale 5 ovvero Uomini e Donne. ...

UOMINI E DONNE oggi, 15 aprile: il ritorno di IDA PLATANO La messa in onda della puntata odierna (15 aprile) di Uomini e Donne coincide con l'inizio di una nuova registrazione. Si parte da Gemma Galgani , con un riassunto delle puntate precedenti e con lo ...

Il ritorno di Ida Platano a Uomini e Donne non entusiasma il pubblico a casa Che grado di entusiasmo per il ritorno a Uomini e Donne di Ida Platano? A leggere i commenti sui social, molto molto basso. L’edizione di Uomini e Donne che si sta per concludere passerà alla storia p ...

"Mi sono data un'altra opportunità". Polemica social per il ritorno di Ida a Uomini e Donne (S)gradito ritorno a Uomini e Donne per Ida Platano. La dama, che nello storico programma di Canale 5 aveva conquistato la popolarità per la sua relazione - fatta di tira e molla - con Riccardo, è tor ...

Vediamo insieme dopo iloggi in puntata diPlatano quali dettagli non sono di certo sfuggiti a Maria De Filippi. Lei è stata una delle protagoniste del programma che va in onda su Canale 5 ovvero Uomini e Donne. ...La messa in onda della puntata odierna (15 aprile) di Uomini e Donne coincide con l'inizio di una nuova registrazione. Si parte da Gemma Galgani , con un riassunto delle puntate precedenti e con lo ...Che grado di entusiasmo per il ritorno a Uomini e Donne di Ida Platano? A leggere i commenti sui social, molto molto basso. L’edizione di Uomini e Donne che si sta per concludere passerà alla storia p ...(S)gradito ritorno a Uomini e Donne per Ida Platano. La dama, che nello storico programma di Canale 5 aveva conquistato la popolarità per la sua relazione - fatta di tira e molla - con Riccardo, è tor ...