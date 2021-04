Gucci, la collezione «Aria», per i suoi primi 100 anni (Di giovedì 15 aprile 2021) Aria. Questo il nome della collezione che Gucci ha presentato oggi, in formato digitale, con uno short movie diretto dallo stesso Alessandro Michele, direttore creativo del brand, coaudiuvato da Floria Sigismondi. Aria, come la cosa che ci è mancata di più nell'ultimo anno, celebra i primi 100 anni illustri di Gucci, un omaggio alla sua nascita, a quello che negli anni è diventato, e a quello che ancora diventerà. «Attraversare l’ora in cui tutto ebbe origine e? per me una grande responsabilita? e un gioioso privilegio» afferma Alessandro Michele, «Significa poter aprire le serrature della storia e sostare sull’orlo del cominciamento. Significa immergersi in quella sorgente natale per rivivere il vagito e l’apparire al mondo. Non vorrei tuttavia cadere ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 15 aprile 2021). Questo il nome dellacheha presentato oggi, in formato digitale, con uno short movie diretto dallo stesso Alessandro Michele, direttore creativo del brand, coaudiuvato da Floria Sigismondi., come la cosa che ci è mancata di più nell'ultimo anno, celebra i100illustri di, un omaggio alla sua nascita, a quello che negliè diventato, e a quello che ancora diventerà. «Attraversare l’ora in cui tutto ebbe origine e? per me una grande responsabilita? e un gioioso privilegio» afferma Alessandro Michele, «Significa poter aprire le serrature della storia e sostare sull’orlo del cominciamento. Significa immergersi in quella sorgente natale per rivivere il vagito e l’apparire al mondo. Non vorrei tuttavia cadere ...

Ultime Notizie dalla rete : Gucci collezione la nuova collezione 'aria' in uno short movie: Alessandro Michele: "100 anni di Gucci, un marchio dalle nascite infinite" In occasione della release del film dedicato alla nuova collezione di Gucci , dal titolo Aria - in cui sfilano 94 modelli con altrettanti look - Alessandro Michele ha fatto il punto sui 100 anni di un brand 'che come un bambino si reinventa continuamente: ...

Gucci, la festa dell'Aria e l'inno alla vita Quindi questa collezione Gucci Aria è quella di una nuova nascita che non è una 'rinascita'. È quindi una Rifondazione che produce un inizio rigenerato perché è lui stesso rigenerante. Proprio come ...

Gucci Aria – tutte le 94 foto della collezione GUCCI sfilata moda donna moda uomo autunno inverno 2022 fashion week sfilate Alesandro Michele sfilata GUCCI borse Gucci Scarpe Gucci cintura Gucci stilista ...

Gucci, la collezione «Aria» con Balenciaga e i 100 anni del brand Gucci ripercorre la sua storia con una collezione che rende omaggio al passato ed è pronta a scrivere il futuro ...

