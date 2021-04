Giudice Reale: “La magistratura ha perso credibilità, via presidente Anm” (Di giovedì 15 aprile 2021) Palermo, 15 apr. (Adnkronos) – Parte subito da una premessa, Andrea Reale, il gip di Ragusa, tra i quattro firmatari del gruppo di ArticoloCentouno del Parlamentino dell’Associazione nazionale magistrati che chiedono con forza le “dimissioni immediate” del presidente Giuseppe Santalucia. “L’ipocrisia non ci appartiene”, dice il Giudice in una intervista all’Adnkronos, in cui spiega i motivi della richiesta, forte, di mandare via Santalucia. Al centro della questione le chat estrapolate dal telefono di Luca Palamara nell’ambito dell’inchiesta della procura di Perugia. “Con una scelta senza precedenti ‘ scrivono nel loro documento le toghe di Articolo 101 ‘ il presidente dell’Anm Santalucia ha deciso di comprimere il nostro diritto di componenti del Cdc, e con esso quello di tutti gli altri, alla piena conoscenza di atti ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 15 aprile 2021) Palermo, 15 apr. (Adnkronos) – Parte subito da una premessa, Andrea, il gip di Ragusa, tra i quattro firmatari del gruppo di ArticoloCentouno del Parlamentino dell’Associazione nazionale magistrati che chiedono con forza le “dimissioni immediate” delGiuseppe Santalucia. “L’ipocrisia non ci appartiene”, dice ilin una intervista all’Adnkronos, in cui spiega i motivi della richiesta, forte, di mandare via Santalucia. Al centro della questione le chat estrapolate dal telefono di Luca Palamara nell’ambito dell’inchiesta della procura di Perugia. “Con una scelta senza precedenti ‘ scrivono nel loro documento le toghe di Articolo 101 ‘ ildell’Anm Santalucia ha deciso di comprimere il nostro diritto di componenti del Cdc, e con esso quello di tutti gli altri, alla piena conoscenza di atti ...

(Adnkronos) – "Chi svolge l'incarico di presidente dell'Anm deve essere credibile e deve dimostrare con i fatti di essere il primo artefice della volontà di porre la question

"Prima c'era solo Andrea Reale a fare questa battaglia, ora siamo quattro. E non abbiamo nessuna intenzione di diventare correntocrati. E se c'è qualcosa che non va, allora la diciamo".

