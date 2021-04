Figliuolo: “Uniti usciremo dalla pandemia” (Di giovedì 15 aprile 2021) Il generale ha visitato il centro vaccinale allestito al Primo reggimento carabinieri a Moncalieri Leggi su lastampa (Di giovedì 15 aprile 2021) Il generale ha visitato il centro vaccinale allestito al Primo reggimento carabinieri a Moncalieri

mariopaps : Il commissario straordinario Figliuolo: “Entro giugno altre 6,8 milion dosi Pfizer in Italia”. Intanto, in tutta Eu… - emily__rini : Per dare l’impulso decisivo alla vaccinazione di anziani e persone fragili, anche nelle valli laterali, ci sarà l’a… - StampaTorino : Slitta ancora la consegna di AstraZeneca. Oggi il generale Figliuolo a Torino - micheled2869 : RT @gius_saffioti: Anche questa consegna (dimezzata rispetto a quanto previsto) di AstraZeneca arriverà in ritardo di 48 ore. https://t.co… - gius_saffioti : Anche questa consegna (dimezzata rispetto a quanto previsto) di AstraZeneca arriverà in ritardo di 48 ore. -

Ultime Notizie dalla rete : Figliuolo Uniti Bari - VACCINI, INCONTRO CAPONE LOPALCO È di 20.777 dosi il target fissato dal commissario Figliuolo, noi adesso stiamo riuscendo a farne ... aspettavamo le prime dosi di vaccini Johnson & Jhonson e oggi, dagli Stati Uniti, arriva lo stop ...

#BARVxL: Governo o ammucchiata confusa? Ma il Generale Figliuolo ha subito fatto proclami trionfalistici, promettendo dosi 'milionarie', ... Stati Uniti, Regno Unito e Israele hanno fatto la parte del leone nella spartizione dei vaccini, ...

Vaccini, Figliuolo: "Con gli over 70 al sicuro riapriremo l'Italia". "Abbiamo capacità per farcela" Così il commissario straordinario per l'emergenza Covid, Francesco Paolo Figliuolo, oggi inaugurando oggi l'hub vaccinale presso la Fondazione Ferrero ad Alba. "Qui oggi stiamo vaccinando le persone ...

Vaccini, Figliuolo: "Con le dosi in arrivo riusciremo a riaprire l'Italia" Lo ha detto questa mattina, giovedì 15 aprile, il generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario straordinario ... "Questa è l'Italia unita: l'Arma dei carabinieri unitamente alle istituzioni ...

