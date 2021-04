Figliuolo: "Con over 70 al sicuro riapriremo l'Italia" (Di giovedì 15 aprile 2021) "In questo momento dobbiamo vaccinare gli over 80 e i fragili. In parallelo stiamo facendo gli over 70. Non appena avremo gli over 70 messi al sicuro faremo una revisione di tutto e con le dosi in ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 15 aprile 2021) "In questo momento dobbiamo vaccinare gli80 e i fragili. In parallelo stiamo facendo gli70. Non appena avremo gli70 messi alfaremo una revisione di tutto e con le dosi in ...

Advertising

stanzaselvaggia : Comunque qui tutti a parlare della divisa di Figliuolo e nessuno dice che Sorbillo va in giro con la divisa da pizzaiolo. - RaiNews : Dopo una telefonata con il premier Draghi, il generale Figliuolo annuncia a Torino l'arrivo di nuove dosi di vaccin… - DPCgov : #Campagnavaccinale: siamo in Valle d'Aosta con il Capo Dipartimento Curcio e il Commissario Figliuolo per verificar… - Majden3 : RT @calygola: E anche oggi, metà aprile, secondo Figliuolo, i milioni di vaccini arriveranno a giugno. Sempre avanti di un paio di mesi con… - infoitsalute : Figliuolo: 'Con over 70 al sicuro riapriremo l'Italia' -

Ultime Notizie dalla rete : Figliuolo Con Figliuolo:con nuove dosi riaprire Paese 11.50 Figliuolo:con nuove dosi riaprire Paese "L'organizzazione c'è, la macchina è stata messa a punto. Ora che le dosi stanno arrivando sono sicuro che porteremo a casa gli obiettivi". Così il commissario ...

Figliuolo: "Con over 70 al sicuro riapriremo l'Italia" ...Non appena avremo gli over 70 messi al sicuro faremo una revisione di tutto e con le dosi in arrivo riusciremo ad aprire il Paese". Così il commissario per l'emergenza Covid Francesco Paolo Figliuolo ...

Vaccini, a metà maggio somministrazioni in azienda e fasce d’età dai 30 ai 59 anni ITALIA - Nonostante i blocchi e le polemiche avanza la campagna vaccinale in Italia. Dopo l'annuncio dell'arrivo di ulteriori 7 milioni di dosi di vaccino ...

Vaccini: Cirio, il Piemonte è pronto, ci servono le dosi "L'esercito è pronto ci servono i vaccini - aggiunge Cirio -, ma sappiamo che con il generale Figliuolo c'è grande rigore nella pretesa che le consegne arrivino in Italia e poi a tutte le regioni".

11.50nuove dosi riaprire Paese "L'organizzazione c'è, la macchina è stata messa a punto. Ora che le dosi stanno arrivando sono sicuro che porteremo a casa gli obiettivi". Così il commissario ......Non appena avremo gli over 70 messi al sicuro faremo una revisione di tutto ele dosi in arrivo riusciremo ad aprire il Paese". Così il commissario per l'emergenza Covid Francesco Paolo...ITALIA - Nonostante i blocchi e le polemiche avanza la campagna vaccinale in Italia. Dopo l'annuncio dell'arrivo di ulteriori 7 milioni di dosi di vaccino ..."L'esercito è pronto ci servono i vaccini - aggiunge Cirio -, ma sappiamo che con il generale Figliuolo c'è grande rigore nella pretesa che le consegne arrivino in Italia e poi a tutte le regioni".