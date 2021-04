Federica Sciarelli su Olesya e Denise | poi fa una rivelazione | “Nella mia prima puntata di Chi L’Ha Visto arrivò una telefonata particolare”

Leggi su biccy

(Di giovedì 15 aprile 2021) Piera Maggio è stata ospite dia Chied ha rivelato che gli autori dello show russo ‘Lasciali Parlare’ la volevano in studio “per fare il loro teatrino”. La conduttrice del programma di Rai Tre ha però fatto notare come la storia diabbia puntato un nuovo faro sul caso di, di cui si parlava sempre di meno. “Noi veniamo fuori da giorni in cui siamo rimasti frastornati e parlo anche per me. Io e Piera ci siamo sempre sentite al telefono. E su questa vicenda si è messo un punto. Abbiamodi tutto, le buste, le pretendenti madri e altrotv russa. Per chi conosce la disperazione di una madre a cui hanno rapito una figlia può capire come anche lei possa essere frastornata. Come ha detto Piera, tutte le ...