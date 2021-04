Fast and Furious, Justin Lin: "Un crossover con Jurassic World? Mai dire mai" (Di giovedì 15 aprile 2021) Un crossover tra Fast and Furious e Jurassic World? Perché no, il regista Justin Lin e i membri del cast di Fast & Furious 9 non sarebbero contrari all'idea. Non sarà certo Justin Lin a negare la possibilità di un crossover tra Fast and Furious e Jurassic World, due dei franchise più spettacolari e amati dal grande pubblico internazionale. Nel giorno del lancio del nuovo trailer di Fast & Furious 9, Cnet.com riporta le dichiarazioni rilasciate da Justin Lin nel corso di una conferenza stampa virtuale. Ecco cosa ne pensa il regista di un ipotetico franchise con Jurassic ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 15 aprile 2021) Untraand? Perché no, il registaLin e i membri del cast di9 non sarebbero contrari all'idea. Non sarà certoLin a negare la possibilità di untraand, due dei franchise più spettacolari e amati dal grande pubblico internazionale. Nel giorno del lancio del nuovo trailer di9, Cnet.com riporta le dichiarazioni rilasciate daLin nel corso di una conferenza stampa virtuale. Ecco cosa ne pensa il regista di un ipotetico franchise con...

Ultime Notizie dalla rete : Fast and Fast & Furious 9, il nuovo trailer ufficiale del film [HD] Fast & Furious 9, il nuovo trailer ufficiale del film [HD]. Regia di Justin Lin. Un film con Vin Diesel, Lucas Black, Tyrese Gibson, Charlize Theron, Helen Mirren. Quest'estate al ...

Fast Furious 9: la scena nello spazio ha ricevuto l'approvazione degli scienziati ... Lin ha promesso che c'è tanto altro da vedere ancora: La sinossi ufficiale del film è la seguente: Diretto da Justin Lin, Fast & Furious 9 è interpretato da Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Tyrese ...

Fast and Furious, Justin Lin: "Un crossover con Jurassic World? Mai dire mai" Un crossover tra Fast and Furious e Jurassic World? Perché no, il regista Justin Lin e i membri del cast di Fast & Furious 9 non sarebbero contrari all'idea. Non sarà certo Justin Lin a negare la poss ...

