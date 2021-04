Fabrizio Corona torna ai domiciliari

Leggi su newsmondo

(Di giovedì 15 aprile 2021)esce dal carcere. L’ex fotografo riaidopo qualche settimana in cella. ROMA –esce dal carcere. Dopo qualche settimana in cella, l’ex fotografo ha ottenuto il via libera per rire ai, dove continuerà a scontrae la pena. La decisione del Tribunale di Sorveglianza, arrivata nella giornata di giovedì 11 marzo, non era stata accolta bene dall’ex fotografo. “Sacrificherò la mia vita per togliervi da quelle sedie – diceva in un video sui social con il volto sporco di sangue dopo essersi tagliato i polsi – adesso vi faccio vedere come si combatte. Ingiustizia. Pronto a dare la mia vita in questo Paese ingiusto“. Instagram ha immediatamente rimosso il post.: ...