F1, Lewis Hamilton: “La Red Bull ci propone una sfida emozionante, e la vogliamo vincere…” (Di giovedì 15 aprile 2021) Lewis Hamilton dà il via al suo fine settimana del Gran Premio dell’Emilia Romagna conscio della propria forza e rinfrancato dopo il successo all’esordio di Sakhir. Dopo un avvio di stagione nel quale la Red Bull appariva imprendibile, l’inglese non si è distratto, ha cambiato marcia nel corso della gara del Bahrain, vincendo con pieno merito la contesa e dimostrando ancora una volta, come se ce ne fosse bisogno, di essere lui il numero uno della categoria. Per quanto visto nel primo capitolo stagionale, tuttavia, la Red Bull è sembrata una vettura più prestazionale, anche se la vittoria ha messo in secondo piano i piccoli difetti della W12. “Visto il risultato che ho ottenuto ho sensazioni positive – conferma sorridente l’inglese nel corso della conferenza stampa che ha dato il via al weekend romagnolo – Riflettendo ... Leggi su oasport (Di giovedì 15 aprile 2021)dà il via al suo fine settimana del Gran Premio dell’Emilia Romagna conscio della propria forza e rinfrancato dopo il successo all’esordio di Sakhir. Dopo un avvio di stagione nel quale la Redappariva imprendibile, l’inglese non si è distratto, ha cambiato marcia nel corso della gara del Bahrain, vincendo con pieno merito la contesa e dimostrando ancora una volta, come se ce ne fosse bisogno, di essere lui il numero uno della categoria. Per quanto visto nel primo capitolo stagionale, tuttavia, la Redè sembrata una vettura più prestazionale, anche se la vittoria ha messo in secondo piano i piccoli difetti della W12. “Visto il risultato che ho ottenuto ho sensazioni positive – conferma sorridente l’inglese nel corso della conferenza stampa che ha dato il via al weekend romagnolo – Riflettendo ...

