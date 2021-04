Europa League: la Roma va in seminifinale, 1-1 con l'Ajax (Di giovedì 15 aprile 2021) AGI - Impresa riuscita, la Roma è in semifinale in Europa League: finisce 1-1 contro l'Ajax all'Olimpico. Il successo di una settimana fa ad Amsterdam, 2-1, consente infatti ai giallorossi di conquistare questo importante obiettivo, con partite in programma il 29 aprile e il 6 maggio, e quindi di sperare di approdare alla finale di Danzica del 26 maggio. È stata una partita che oggi si è decisa nel secondo tempo, quando la squadra olandese è passata in vantaggio ed ha anche raddoppiato ma il Var ha evidenziato un intervento falloso prima del gol e quindi portato l'arbitro inglese Taylor ad annullare la rete che a quel punto avrebbe condannato la Roma. E dopo pochi minuti, sfruttando un rinvio corto è arrivato il pari ad opera di Dezko a 10' dalla fine, e la squadra allenata da Fonseca, forte del successo all'andata, a ... Leggi su agi (Di giovedì 15 aprile 2021) AGI - Impresa riuscita, laè in semifinale in: finisce 1-1 contro l'Ajax all'Olimpico. Il successo di una settimana fa ad Amsterdam, 2-1, consente infatti ai giallorossi di conquistare questo importante obiettivo, con partite in programma il 29 aprile e il 6 maggio, e quindi di sperare di approdare alla finale di Danzica del 26 maggio. È stata una partita che oggi si è decisa nel secondo tempo, quando la squadra olandese è passata in vantaggio ed ha anche raddoppiato ma il Var ha evidenziato un intervento falloso prima del gol e quindi portato l'arbitro inglese Taylor ad annullare la rete che a quel punto avrebbe condannato la. E dopo pochi minuti, sfruttando un rinvio corto è arrivato il pari ad opera di Dezko a 10' dalla fine, e la squadra allenata da Fonseca, forte del successo all'andata, a ...

goal : Manchester United cruise into the Europa League semi-finals ?? #UEL - angelomangiante : 2018 semifinale in Champions League. 2021 semifinale in Europa League. Con cuore e orgoglio a testa alta in Europ… - GoalItalia : Semifinale di Champions nel 2018 Semifinale di Europa League nel 2021 Roma costante in Europa: la migliore delle it… - m_morelli_ : RT @RomaNelCervello: Potevamo giocare meglio? Si Potevamo soffrire meno? Si Ce ne frega qualcosa stasera? MASTIGRANCAZZI ROMA IN SEMIFINA… - FinallySisa : RT @GA7_Official: L’allenatore che “è scarzoh pecché pedde i bigmecc”, è in semifinale di Europa League. Con Cristante centrale di difesa. -

Ultime Notizie dalla rete : Europa League Roma - Ajax 1 - 1, pagelle: Dzeko decisivo, Calafiori gioiellino, Pau Lopez un pericolo La Roma pareggia 1 - 1 con l'Ajax all'Olimpico è si qualifica alla semifinale dell'Europa League grazie al 2 - 1 dell'andata ad Amsterdam . Ora affronterà il Manchester United che agli ottavi di finale ha eliminato il Milan . Per i giallorossi è un ritorno in una semifinale europea ...

Europa League, Roma - Ajax 1 - 1: giallorossi in semifinale Il gol di Dzeko decisivo nel pareggio casalingo dopo la vittoria per 2 - 1 all'andata La Roma si qualifica alla semifinale di Europa League. I giallorossi pareggiano per 1 - 1 all'Olimpico contro l'Ajax nel match di ritorno dei quarti di finale e passano in virtù del successo per 2 - 1 conquistato all'Amsterdam Arena una ...

Europa League, diretta Roma-Ajax 1-1: Dzeko porta i giallorossi in semifinale la Repubblica Roma, Pellegrini: “Vogliamo la finale di Europa League” ROMA - La Roma in semifinale di Europa League. I giallorossi nella gara di ritorno contro l'Ajax con tanto cuore, orgoglio e carattere sono riusciti a resistere agli assalti degli olandesi e chiudere ...

Roma-Ajax, le parole di Fonseca Paulo Fonseca può esultare. Il tecnico della Roma, dopo l'1-1 con l'Ajax che è valso l'accesso alle semifinali di Europa League, ha parlato ai microfoni di "Sky Sport".

La Roma pareggia 1 - 1 con l'Ajax all'Olimpico è si qualifica alla semifinale dell'grazie al 2 - 1 dell'andata ad Amsterdam . Ora affronterà il Manchester United che agli ottavi di finale ha eliminato il Milan . Per i giallorossi è un ritorno in una semifinale europea ...Il gol di Dzeko decisivo nel pareggio casalingo dopo la vittoria per 2 - 1 all'andata La Roma si qualifica alla semifinale di. I giallorossi pareggiano per 1 - 1 all'Olimpico contro l'Ajax nel match di ritorno dei quarti di finale e passano in virtù del successo per 2 - 1 conquistato all'Amsterdam Arena una ...ROMA - La Roma in semifinale di Europa League. I giallorossi nella gara di ritorno contro l'Ajax con tanto cuore, orgoglio e carattere sono riusciti a resistere agli assalti degli olandesi e chiudere ...Paulo Fonseca può esultare. Il tecnico della Roma, dopo l'1-1 con l'Ajax che è valso l'accesso alle semifinali di Europa League, ha parlato ai microfoni di "Sky Sport".