Europa League 2020/2021, semifinali: le date, andata e ritorno (Di giovedì 15 aprile 2021) Tutto pronto per le semifinali di Europa League 2020/2021. La competizione continentale per club ha definito il quadro del penultimo atto con le migliori quattro pronte a giocarsi le rispettive chance per un posto in finale, in programma il 26 maggio a Danzica. Ma quando si gioca? L’andata delle semifinali è in programma il 29 aprile mentre il ritorno è fissato per il 6 maggio. Le partite saranno trasmesse su Sky Sport e in streaming sulla piattaforma Sky Go. Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. date 29 aprile: andata semifinali 6 maggio: ritorno semifinali SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 15 aprile 2021) Tutto pronto per ledi. La competizione continentale per club ha definito il quadro del penultimo atto con le migliori quattro pronte a giocarsi le rispettive chance per un posto in finale, in programma il 26 maggio a Danzica. Ma quando si gioca? L’delleè in programma il 29 aprile mentre ilè fissato per il 6 maggio. Le partite saranno trasmesse su Sky Sport e in streaming sulla piattaforma Sky Go. Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti.29 aprile:6 maggio:SportFace.

Advertising

SkySport : ?? 'LA BELLA D'EUROPA' ? ?? Europa League, ritorno quarti di finale ??? ROMA-AJAX ?? Dalle 20:00 su Sky Sport #SkySport… - GoalItalia : Incredibile a Granada: un uomo nudo invade il campo ?? Scene di follia nella serata di Europa League ??… - FANTASYTEAM4 : Ritorno dei quarti di Europa League! Questa sera, alle 21:00, si disputerà il ritorno dei quarti di finale di Euro… - passionepremier : Lo United quasi in semifinale, ultima occasione per l’Arsenal: oggi il ritorno dei quarti di Europa League - BobbyMcflyy : RT @ildpaa: Non siete pronti a questo scenario Milan in Europa league Ibra in galera -

Ultime Notizie dalla rete : Europa League Rinnovi Milan, la conferma di Ibra è punto interrogativo. Da Donnarumma a Calhanoglu, quanti paradossi ... come avrebbe meritato nelle due sfide con il Manchester United, uscendo dall'Europa League. Sorvolando sui suoi impegni extracalcistici, e sulle ultime notizie provenienti dalla Svezia, secondo le ...

Candela: 'Roma, passi al 99%. Pau Lopez va tenuto, e a Pellegrini consiglio...' A proposito di Fonseca: si giocherà tutto con l'Europa League? 'Non penso che il suo futuro dipenda dalla vittoria dell'Europa League. Se la Roma ritiene che Fonseca è l'allenatore giusto allora deve ...

In ballo un jackpot da 80 milioni Come riporta l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, questa sera, per la società giallorossa, in ballo non c’è solo la gloria, ma anche un bottino di circa ...

La Roma passa in semifinale di Europa League se… i risultati con cui si qualifica contro l’Ajax La Roma si qualifica in semifinale di Europa League se vince, pareggia o perde 0-1 contro l’Ajax allo Stadio Olimpico ...

... come avrebbe meritato nelle due sfide con il Manchester United, uscendo dall'. Sorvolando sui suoi impegni extracalcistici, e sulle ultime notizie provenienti dalla Svezia, secondo le ...A proposito di Fonseca: si giocherà tutto con l'? 'Non penso che il suo futuro dipenda dalla vittoria dell'. Se la Roma ritiene che Fonseca è l'allenatore giusto allora deve ...Come riporta l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, questa sera, per la società giallorossa, in ballo non c’è solo la gloria, ma anche un bottino di circa ...La Roma si qualifica in semifinale di Europa League se vince, pareggia o perde 0-1 contro l’Ajax allo Stadio Olimpico ...