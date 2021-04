Eni | bioraffineria di Venezia non utilizzerà più olio di palma per biocarburanti

(Di giovedì 15 aprile 2021) (Teleborsa) – Eni ha comunicato che la propriadisi prepara a non utilizzare piùdiper la produzione di. La società sta lavorando per la realizzazione di nuove unità che andranno a potenziare l’impianto di pretrattamento delle cariche biologiche avviato nel giugno 2018, e che ha consentito di trattare oli vegetali grezzi, oli alimentari vegetali esausti e grassi animali di scarto. Attualmente gli impianti a Porto Marghera sono in grado di processare circa 7,5 tonnellate/ora di oli alimentari esausti e di grassi animali. Con la realizzazione delle nuove linee di trattamento delle biomasse si arriverà a soddisfare l’intera capacità produttiva dell’impianto EcofiningTM con materie biologiche provenienti dalle filiere degli scarti e residui – si legge in una ...

Advertising

food_comm : Eni, la bioraffineria di Venezia elimina l'olio di palma - - andrea_morby : $ENI - Eni: bioraffineria Venezia si avvia a stop olio palma - nuova_venezia : [Nordest Economia] Sono i corso di lavori per migliorare l’impianto di Ecofining. Eni prevede il potenziamento dell… -

Ultime Notizie dalla rete : Eni bioraffineria

Ladi Venezia dal 2014 produce HVO, olio vegetale idrogenato , che viene addizionato al gasolio per soddisfare i requisiti normativi europei e nazionali che prevedono che una quota ...Ladi Venezia dal 2014 produce olio vegetale idrogenato, che viene addizionato al gasolio per soddisfare i requisiti normativi europei e nazionali che prevedono che una quota ...(Teleborsa) – Eni ha comunicato che la propria bioraffineria di Venezia si prepara a non utilizzare più olio di palma per la produzione di biocarburanti. La società sta lavorando per la ...Un percorso avviato nel 2014 con la riconversione a bioraffineria operata da Eni, confermato dalla prossima operatività del progetto Venice LNG per lo stoccaggio e l’utilizzo di carburante a basso ...