Danimarca, annuncia lo stop di AstraZeneca e sviene in diretta (Di giovedì 15 aprile 2021) Momenti di paura per Tanja Erichsen, la direttrice dell'agenzia del farmaco danese, durante la conferenza in cui è stata resa nota la decisione sul vaccino in Danimarca Leggi su video.gazzetta (Di giovedì 15 aprile 2021) Momenti di paura per Tanja Erichsen, la direttrice dell'agenzia del farmaco danese, durante la conferenza in cui è stata resa nota la decisione sul vaccino in

Ultime Notizie dalla rete : Danimarca annuncia Danimarca, annuncia lo stop di AstraZeneca e sviene in diretta Momenti di paura per Tanja Erichsen, la direttrice dell'agenzia del farmaco danese, durante la conferenza in cui è stata resa nota la decisione sul vaccino in Danimarca

Danimarca, funzionaria sviene in diretta TV mentre annuncia la sospensione di AstraZeneca Il vaccino anti - Covid di AstraZeneca è stato sospeso in Danimarca l'11 marzo, dopo due casi di coaguli di sangue su soggetti che avevano ricevuto il vaccino, uno dei quali si è concluso con il ...

Dopo la Danimarca, anche la Norvegia ferma la vaccinazione con AstraZeneca L'annuncio dell'Istituto norvegese di Sanità Pubblica: "Al momento c'è un rischio soprattutto per i più giovani" ...

Passaporto vaccinale per viaggiare, Green Pass pronto a giugno: come funziona Servirà il vaccino per viaggiare quest'estate? Ue: “Green Pass pronto per il 1° giugno". Cos'è il passaporto vaccinale europeo, come funziona e quali Paesi lo useranno.

