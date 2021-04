Commissione Ue, la presidente Ursula von der Leyen vaccinata con Pfizer in Belgio (Di giovedì 15 aprile 2021) La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, 62 anni, ha ricevuto oggi la prima dose del vaccino prodotto dalla Pfizer-BioNTech. Lo si è appreso da fonti della stessa Commissione secondo le quali la somministrazione è avvenuta in base al piano vaccinale in atto in Belgio che da qualche giorno ha dato il via alla vaccinazione anche per gli over 60 dopo aver cominciato nei mesi scorsi dai più anziani. Secondo i media locali, anche tutti gli altri componenti dell’esecutivo europeo sarebbero già stati vaccinati. Domani, invece, sarà Angela Merkel a ricevere la prima dose del vaccino, e nel suo caso sarà AstraZeneca. La cancelliera ha più di 60 anni e quindi rientra nella platea che può essere vaccinata col siero della società anglo-svedese ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 15 aprile 2021) Ladellaeuropeavon der, 62 anni, ha ricevuto oggi la prima dose del vaccino prodotto dalla-BioNTech. Lo si è appreso da fonti della stessasecondo le quali la somministrazione è avvenuta in base al piano vaccinale in atto inche da qualche giorno ha dato il via alla vaccinazione anche per gli over 60 dopo aver cominciato nei mesi scorsi dai più anziani. Secondo i media locali, anche tutti gli altri componenti dell’esecutivo europeo sarebbero già stati vaccinati. Domani, invece, sarà Angela Merkel a ricevere la prima dose del vaccino, e nel suo caso sarà AstraZeneca. La cancelliera ha più di 60 anni e quindi rientra nella platea che può esserecol siero della società anglo-svedese ...

