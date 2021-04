Che fine ha fatto Simone Scipioni di Masterchef? Dove lavora e dove si trova il suo ristorante (Di giovedì 15 aprile 2021) Masterchef Italia, Simone Scipioni vince la settima edizione e oggi lavora in un ristorante. Ma quale? dove si trova il ristorante di Simone? Chi ha vinto Masterchef 7? Simone Scipioni! Giovani, timido, un po’ impacciato e solitario. Tutte caratteristiche che, unite alla sua grande capacità in cucina, lo hanno portato non solo a vincere la L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di giovedì 15 aprile 2021)Italia,vince la settima edizione e oggiin un. Ma quale?siildi? Chi ha vinto7?! Giovani, timido, un po’ impacciato e solitario. Tutte caratteristiche che, unite alla sua grande capacità in cucina, lo hanno portato non solo a vincere la L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Ultime Notizie dalla rete : Che fine Enula e Leo Gassmann: il gossip sulla loro storia d'amore Tale gesto avrebbe dunque messo del tutto la parola fine alla storia d'amore con il figlio del popolare attore, visto che anche nel giorno della sua eliminazione Enula ha lasciato la scuola del ...

This Is Us: La stagione 5 sarà più corta a causa della pandemia La rete americana NBC ha annunciato che la quinta stagione della serie di successo incentrata sulla ... Al momento non è chiaro se la nuova interruzione, a tre episodi dalla fine, avrà un impatto sulla ...

Napoli, cliente non ha i soldi per pagare la prostituta. E lei si aggrappa all’auto. Le urla svegliano il quartiere A Napoli succede (quasi) di tutto. Anche che in piena zona rossa e in orario di coprifuoco, un rione sia svegliato dalle urla di una signora, di professione prostituta, che non ha ricevuto il dovuto c ...

Da Intel a Apple Silicon: più della metà delle app sono già native. In pochi mesi gli sviluppatori hanno fatto un miracolo In pochi mesi più del 50% delle applicazioni più utilizzate su Mac è stato ricompilato e rivisto in versione nativa M1. Le restanti funzionano tramite Rosetta. La migrazione da Intel a Apple Silicon, ...

