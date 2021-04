Bye bye falchi. La pandemia archivia la regola del deficit al 3% (Di giovedì 15 aprile 2021) Per quel parametro che sembrava scolpito nella pietra il Governo italiano alla fine del 2018 si è ritrovato isolato come mai prima in Europa, attaccato da diversi Paesi Ue e dai mercati, e minacciato dalla Commissione Europea di una procedura di infrazione che avrebbe pagato a caro prezzo. Un lungo negoziato durato più di due mesi con i funzionari di Bruxelles portò il livello dell’indebitamento concesso all’Italia per il 2019 dal 2,4 festeggiato dal Movimento 5 Stelle sul balcone di Palazzo Chigi a un più modico 2,04%. Poco importa che alla fine dell’anno il deficit fu solo dell?1,6% perché sembra che tutto questo clamore sul tetto al 3% del deficit sia destinato ad essere finalmente spazzato via se non dal buonsenso, quantomeno dalla pandemia. Il Governo italiano ha approvato il Documento di Economia e Finanza nel quale si legge che ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 15 aprile 2021) Per quel parametro che sembrava scolpito nella pietra il Governo italiano alla fine del 2018 si è ritrovato isolato come mai prima in Europa, attaccato da diversi Paesi Ue e dai mercati, e minacciato dalla Commissione Europea di una procedura di infrazione che avrebbe pagato a caro prezzo. Un lungo negoziato durato più di due mesi con i funzionari di Bruxelles portò il livello dell’indebitamento concesso all’Italia per il 2019 dal 2,4 festeggiato dal Movimento 5 Stelle sul balcone di Palazzo Chigi a un più modico 2,04%. Poco importa che alla fine dell’anno ilfu solo dell?1,6% perché sembra che tutto questo clamore sul tetto al 3% delsia destinato ad essere finalmente spazzato via se non dal buonsenso, quantomeno dalla. Il Governo italiano ha approvato il Documento di Economia e Finanza nel quale si legge che ...

Advertising

martaottaviani : Dalle statistiche, sembra che il popolo italiano non sia intimorito da tutto il #terrorismo che si sta facendo sui… - rtl1025 : “Ti faccio fare un viaggio dentro di me Saluta tutti bye bye” ? Uno dei pezzi iconici di @NaliOfficial : #ByeBye n… - L0VELYM00NBIN : bye sto volando - mysafeplaceo : @_lasorita JSJSKAKKAKALA BYE - gabxrouge : @ciccimitterrand eh no lui dice che non esiste nessuna prova che il neutro sia derivato dal maschile e non viceversa bye -

Ultime Notizie dalla rete : Bye bye EDUCARE ALLO SGUARDO - Le città e i luoghi protagonisti del cinema Infine, la città di Berlino vista attraverso il passaggio cruciale del crollo del Muro con Good Bye, Lenin! (2003) di Wolfgang Becker. Quindi, una Masterclass con il regista Daniele Vicari e il ...

Educare allo sguardo: città protagoniste al cinema Infine, la città di Berlino vista attraverso il passaggio cruciale del crollo del Muro con Good Bye, Lenin! (2003) di Wolfgang Becker. Quindi, una Masterclass con il regista Daniele Vicari e il ...

Sputnik V bye bye. La Ue spegne gli ardori (filo) russi Formiche.net Bye bye falchi. La pandemia archivia la regola del deficit al 3% Al di là di come muteranno le norme Ue, per Italia, Francia e Spagna il rispetto non ci sarà prima del 2025-2027 ...

Sarracino: a Napoli niente primarie, avanti con un candidato unitario Bye bye primarie. O meglio verrebbe da chiedere: quando è stato deciso di celebrarle a Napoli visto che la direzione provinciale dem aveva già scelto di evitarle? Il segretario metropolitano del Pd, M ...

Infine, la città di Berlino vista attraverso il passaggio cruciale del crollo del Muro con Good, Lenin! (2003) di Wolfgang Becker. Quindi, una Masterclass con il regista Daniele Vicari e il ...Infine, la città di Berlino vista attraverso il passaggio cruciale del crollo del Muro con Good, Lenin! (2003) di Wolfgang Becker. Quindi, una Masterclass con il regista Daniele Vicari e il ...Al di là di come muteranno le norme Ue, per Italia, Francia e Spagna il rispetto non ci sarà prima del 2025-2027 ...Bye bye primarie. O meglio verrebbe da chiedere: quando è stato deciso di celebrarle a Napoli visto che la direzione provinciale dem aveva già scelto di evitarle? Il segretario metropolitano del Pd, M ...