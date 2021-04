Brando Giorgi abbandona l'Isola: 'Ha avuto un problema agli occhi, deve tornare in Italia' (Di giovedì 15 aprile 2021) abbandona l'Isola: 'Ha avuto un problema agli occhi, deve tornare in Italia'. Il vento dell'Honduras ha fatto più danni della pioggia. Durante la , Massimiliano Rosolino ne ha comunicato il motivo. ... Leggi su leggo (Di giovedì 15 aprile 2021)l': 'Haunin'. Il vento dell'Honduras ha fatto più danni della pioggia. Durante la , Massimiliano Rosolino ne ha comunicato il motivo. ...

Ultime Notizie dalla rete : Brando Giorgi Brando Giorgi a L'Isola dei Famosi, l'addio è definitivo: 'Dovrà rientrare in Italia, abbandona il gioco' La nuova puntata de L'Isola dei Famosi si apre con un colpo di scena . Ilary Blasi, collegatasi con la Palapa, si collega con Massimiliano Rosolino che fa un annuncio importantissimo: " Brando Giorgi abbandona il gioco ". Il momentaneo ritiro dal gioco dell'attore si trasforma così in una definitiva arresa e in un repentino rientro in Italia per accertamenti medici dopo un infortunio.

