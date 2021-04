Ballando con le Stelle: l'account Twitter condivide un post a luci rosse: "Mi manca succhiare il..." (Di giovedì 15 aprile 2021) Sembrava una giornata noiosa ma improvvisamente la pagina di Ballando con le Stelle ci ha regalato emozioni portandoci direttamente nei cessi della Rai. Non si capisce come sia potuto succedere, probabilmente il post è stato condiviso dal social media manager senza essersi reso conto di essere ancora loggato come @Ballando Rai. Ecco il tweet incriminato: Come svoltarci positivamente la giornata. Facciamo un saluto al social media manager di Ballando con le Stelle che ha concluso la sua carriera in modo glorioso. Leggi su sicksadworld (Di giovedì 15 aprile 2021) Sembrava una giornata noiosa ma improvvisamente la pagina dicon leci ha regalato emozioni portandoci direttamente nei cessi della Rai. Non si capisce come sia potuto succedere, probabilmente ilè stato condiviso dal social media manager senza essersi reso conto di essere ancora loggato come @Rai. Ecco il tweet incriminato: Come svoltarci positivamente la giornata. Facciamo un saluto al social media manager dicon leche ha concluso la sua carriera in modo glorioso.

Ballando con le Stelle, "mi manca succhiare il caz*o del mio capo nei ces*i": il caso del tweet…

