Arbitri & Arbitri: Daniele Doveri sarà l'arbitro di Napoli-Inter

Arbitri & Arbitri – Daniele Doveri sarà l'arbitro che dirigerà Napoli-Inter, gara valida per la trentunesima giornata di campionato.

Ultime Notizie dalla rete : Arbitri & UFFICIALE: Napoli - Inter affidata a Doveri con Mazzoleni al VAR Ufficializzati gli arbitri della 31esima giornata: Napoli - Inter affidata a Doveri con Mazzoleni al VAR. Atalanta - Juve ad Orsato.

Assegnati al Cd Fossano i Campionati Italiani a Squadre 2021 di Dama Internazionale ... obbligo di frequente sanificazione delle mani durante la gara, mantenimento della distanza di sicurezza tra le persone, igienizzazione delle damiere e delle pedine, a cura degli arbitri, ad ogni ...

Serie A, le designazioni del weekend: scelto l’arbitro di Lazio-Benevento L'AIA (Associazione Italiana Arbitri) ha diramato le designazioni arbitrali per il prossimo weekend, quello con le gare in programma da sabato a domenica, valide per la trentunesima giornata di serie ...

Arbitri: a Doveri Napoli-Inter, Orsato a Bergamo 15/04/2021 - Daniele Doveri, della sezione di Roma 1, arbitrerà il big-match della 12/a giornata del girone di ritorno del campionato di calcio di Serie A, in programma domenica sera (alle 20,45) fra ...

