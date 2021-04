Al via la vaccinazione dei cittadini pugliesi senza fragilità di 75 e 76 anni (Di giovedì 15 aprile 2021) Da oggi, giovedì 15 aprile, è aperta la vaccinazione dei cittadini pugliesi senza fragilità di 75 e 76 anni (nati nel 1946 e nel 1947).Resta confermato l’appuntamento per chi ha effettuato l’adesione sul sistema “La Puglia ti vaccina”, che avrà un accesso prioritario nei giorni e nella fascia oraria programmati. L’accesso verrà scaglionato a orario, così come riportato sulla prenotazione.I centri vaccinali del comune di Taranto saranno aperti nella settimana dal 12 al 17 aprile nei seguenti giorni e orari:Scuola Volontari dell’Aeronautica Militare – via Mario Rondinelli 26: da lunedì a sabato dalle 9:00 alle 13:00PalaRicciardi – via Golfo di Taranto: da lunedì a giovedì dalle 9:00 alle 14:00 venerdì dalle 9:00 alle 18:00Istituto Comprensivo “Renato Moro”, plesso Moro – via Umbria 261: ... Leggi su tarantinitime (Di giovedì 15 aprile 2021) Da oggi, giovedì 15 aprile, è aperta ladeidi 75 e 76(nati nel 1946 e nel 1947).Resta confermato l’appuntamento per chi ha effettuato l’adesione sul sistema “La Puglia ti vaccina”, che avrà un accesso prioritario nei giorni e nella fascia oraria programmati. L’accesso verrà scaglionato a orario, così come riportato sulla prenotazione.I centri vaccinali del comune di Taranto saranno aperti nella settimana dal 12 al 17 aprile nei seguenti giorni e orari:Scuola Volontari dell’Aeronautica Militare – via Mario Rondinelli 26: da lunedì a sabato dalle 9:00 alle 13:00PalaRicciardi – via Golfo di Taranto: da lunedì a giovedì dalle 9:00 alle 14:00 venerdì dalle 9:00 alle 18:00Istituto Comprensivo “Renato Moro”, plesso Moro – via Umbria 261: ...

