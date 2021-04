Vaccini Covid, da Pfizer 50 milioni di dosi in più all'Ue (Di mercoledì 14 aprile 2021) "Abbiamo raggiunto un accordo con Pfizer per accelerare, ancora una volta, la consegna dei Vaccini. Nel secondo trimestre verranno consegnate 50 milioni di dosi aggiuntive" del vaccino anti Covid all'... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 14 aprile 2021) "Abbiamo raggiunto un accordo conper accelerare, ancora una volta, la consegna dei. Nel secondo trimestre verranno consegnate 50diaggiuntive" del vaccino antiall'...

Advertising

fattoquotidiano : L’ammissione da parte delle autorità cinesi che i loro vaccini anti-Covid hanno una scarsa efficacia non sembra ave… - Agenzia_Ansa : 'Iniziata la distribuzione alle Regioni di circa 1,5 milioni di dosi di vaccino Pfizer, arrivate in mattinata agli… - ItalyMFA : In occasione dei 160 anni di relazioni diplomatiche????????, Min @luigidimaio ha avuto un incontro particolarmente cord… - ultima_ora : RT @ultimenotizie: Il Regno Unito sfonda il tetto dei 40 milioni di vaccini anti-Covid somministrati, inclusi circa 8 milioni di richiami.… - ladyonorato : RT @ladyonorato: @fdragoni Primo dato poco attendibile vista l’assenza di farmacovigilanza attiva sui vaccini; pillola e fumo non sono somm… -