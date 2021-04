Utero in affitto diventa proposta di legge: “In Italia norma liberticida (Di mercoledì 14 aprile 2021) Roma, 14 nov – Pressing sull’Utero in affitto: dopo la finta priorità del Ddl Zan, arriva un’altra proposta di legge che va a tutelare gli interessi di pochi con il paravento delle donne malate. Utero in affitto, la proposta di legge Sulla proposta di legge che vuole normare la pratica dell’Utero in affitto ha lavorato la bergamasca Guia Termini, passato nelle fila del M5S (poi espulsa) in tandem con l’Associazione Luca Coscioni, nota per le sue battaglie a favore dell’eutanasia. Come ben sappiamo in Italia (per ora … ) la maternità surrogata è vietata dalla 40 del 2004. Per questo molte coppie omosessuali, o per meglio dire, quelle che se lo possono ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 14 aprile 2021) Roma, 14 nov – Pressing sull’in: dopo la finta priorità del Ddl Zan, arriva un’altradiche va a tutelare gli interessi di pochi con il paravento delle donne malate.in, ladiSulladiche vuolere la pratica dell’inha lavorato la bergamasca Guia Termini, passato nelle fila del M5S (poi espulsa) in tandem con l’Associazione Luca Coscioni, nota per le sue battaglie a favore dell’eutanasia. Come ben sappiamo in(per ora … ) la maternità surrogata è vietata dalla 40 del 2004. Per questo molte coppie omosessuali, o per meglio dire, quelle che se lo possono ...

