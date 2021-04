Uomini e Donne: è già amore tra Amodio e Francesca? (Di mercoledì 14 aprile 2021) La nuova puntata di Uomini e Donne andata in onda oggi non si è aperta in modo emozionante come quella di ieri, ma comunque la coppia che si è presentata al centro dello studio è sembrata molto affiatata. Non succede spesso di vedere al centro dello studio Amodio e Francesca, ma questi due volti del dating show si stanno conoscendo dal 12 marzo e il loro rapporto sembra già molto solido. Chiaramente parlare di amore è prematuro, ma nonostante sia solo un mese che escono i due sono apparsi molto felici e convinti del loro rapporto. Vediamo cosa hanno raccontato della conoscenza che stanno portando avanti i due protagonisti del Trono Over di Uomini e Donne. Come procede la conoscenza tra Amodio e Francesca? Ad emozionare il pubblico di ... Leggi su tvpertutti (Di mercoledì 14 aprile 2021) La nuova puntata diandata in onda oggi non si è aperta in modo emozionante come quella di ieri, ma comunque la coppia che si è presentata al centro dello studio è sembrata molto affiatata. Non succede spesso di vedere al centro dello studio, ma questi due volti del dating show si stanno conoscendo dal 12 marzo e il loro rapporto sembra già molto solido. Chiaramente parlare diè prematuro, ma nonostante sia solo un mese che escono i due sono apparsi molto felici e convinti del loro rapporto. Vediamo cosa hanno raccontato della conoscenza che stanno portando avanti i due protagonisti del Trono Over di. Come procede la conoscenza tra? Ad emozionare il pubblico di ...

