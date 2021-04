Thiago Silva vola in Champions: “Seguo l’esempio di Maldini e spero di giocare a Qatar 2022” (Di mercoledì 14 aprile 2021) Thiago Silva, difensore del Chelsea, si gode il momento personale e del club di Londra approdato alle semifinali di Champions League dopo il doppio confronto contro il Porto. Il centrale brasiliano ha commentato ai microfoni di Sky la sconfitta per 0-1 nel ritorno dei quarti ma si è soffermato anche sulle ambizioni personali.Thiago Silva: "Seguo esempio di Maldini e sogno Qatar 2022"caption id="attachment 1069251" align="alignnone" width="652" Chelsea Thiago Silva (getty images)/caption"Non abbiamo fatto una grandissima partita con il Porto, ma avevamo fatto il nostro lavoro all'andata vincendo per 2-0", ha ammsso Thiago Silva. "Sapevamo sarebbe stata una gara molto ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 14 aprile 2021), difensore del Chelsea, si gode il momento personale e del club di Londra approdato alle semifinali diLeague dopo il doppio confronto contro il Porto. Il centrale brasiliano ha commentato ai microfoni di Sky la sconfitta per 0-1 nel ritorno dei quarti ma si è soffermato anche sulle ambizioni personali.: "esempio die sogno"caption id="attachment 1069251" align="alignnone" width="652" Chelsea(getty images)/caption"Non abbiamo fatto una grandissima partita con il Porto, ma avevamo fatto il nostro lavoro all'andata vincendo per 2-0", ha ammsso. "Sapevamo sarebbe stata una gara molto ...

Advertising

DiMarzio : #UCL, #Chelsea | 36 anni e ancora molti obiettivi importanti in vista: le parole di Thiago Silva al termine della p… - vincenzodanna12 : RT @Lallodj: Thiago Silva che va in semifinale e parla di Paolo Maldini?????? - Fantacalcio : Chelsea, Thiago Silva: 'Vogliamo la Champions League. Maldini il mio modello' - ItaSportPress : Thiago Silva vola in Champions: 'Seguo l'esempio di Maldini e spero di giocare a Qatar 2022' -… - AncelottiIl : Strano, eppure i fenomeni del Twitter mi avevano detto altro. Ma sicuramente Thiago Silva è un coglione che non cap… -