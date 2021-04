The Toxic Avenger: Jacob Tremblay affianca Peter Dinklage nel cast del reboot (Di mercoledì 14 aprile 2021) Jacob Tremblay ritornerà davanti alla telecamera in occasione del reboot di The Toxic Avenger, progetto con star anche Peter Dinklage. The Toxic Avenger ritornerà sul grande schermo e nel cast del reboot ci sarà anche Jacob Tremblay che reciterà quindi accanto a Peter Dinklage nel nuovo progetto cinematografico. Alla regia del progetto ispirato al cult del 1984 di Troma Entertainment, che sarà prodotto da Legendary, ci sarà Macon Blair. La nuova versione di The Toxic Avenger avrà al centro delle tematiche ambientali e sovvertirà il genere dei film dedicati ai supereroi seguendo le orme di Deadpool. Al ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 14 aprile 2021)ritornerà davanti alla telecamera in occasione deldi The, progetto con star anche. Theritornerà sul grande schermo e neldelci sarà ancheche reciterà quindi accanto anel nuovo progetto cinematografico. Alla regia del progetto ispirato al cult del 1984 di Troma Entertainment, che sarà prodotto da Legendary, ci sarà Macon Blair. La nuova versione di Theavrà al centro delle tematiche ambientali e sovvertirà il genere dei film dedicati ai supereroi seguendo le orme di Deadpool. Al ...

