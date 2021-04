Tg Lazio, edizione del 14 aprile 2021 (Di mercoledì 14 aprile 2021) “Un’eventuale limitazione di età sul vaccino Johnson&Johnson rischia di avere lo stesso effetto di disorientamento che si è avuto su Astrazeneca”. E’ il pensiero dell’assessore alla Sanità del Lazio, Alessio D’Amato, all’indomani della decisione degli Stati Uniti di sospendere la somministrazione del siero per sei casi di trombosi. “Spero che le Autorità regolatorie si determinino in fretta ed in maniera chiara, senza commettere gli errori di comunicazione fatti su Astrazeneca”, ha aggiunto D’Amato. Il vaccino Johnson and Johnson doveva essere utilizzato nel primo drive-in antiCovid del Lazio a Valmontone, a partire dal prossimo lunedì. COVID, A OSPEDALE ANZIO INAUGURATO REPARTO MEDICINA D’URGENZA Leggi su dire (Di mercoledì 14 aprile 2021) “Un’eventuale limitazione di età sul vaccino Johnson&Johnson rischia di avere lo stesso effetto di disorientamento che si è avuto su Astrazeneca”. E’ il pensiero dell’assessore alla Sanità del Lazio, Alessio D’Amato, all’indomani della decisione degli Stati Uniti di sospendere la somministrazione del siero per sei casi di trombosi. “Spero che le Autorità regolatorie si determinino in fretta ed in maniera chiara, senza commettere gli errori di comunicazione fatti su Astrazeneca”, ha aggiunto D’Amato. Il vaccino Johnson and Johnson doveva essere utilizzato nel primo drive-in antiCovid del Lazio a Valmontone, a partire dal prossimo lunedì. COVID, A OSPEDALE ANZIO INAUGURATO REPARTO MEDICINA D’URGENZA

