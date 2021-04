Seaspiracy ha fatto arrabbiare proprio tutti

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Mentre passano i primi frame mi chiedo se anche i miei mi portavano a vedere spettacoli di orche saltellanti e delfini ballerini. E mi rispondo che no, niente saltelli e niente balletti. La mia coscienza ecologista si sente alleggerita. Cosìcorre per 90 minuti facendo incetta di mal di pancia. Lo lasciano intuire le critiche diquelli che ha. La lista è lunga, segno che la posta in gioco è una patata che scotta. Mettetevi comodi. Al primo posto le label che certificano la pesca sostenibile e che hanno risposto al documentario all’indomani della sua uscita su Netflix il 24 Marzo. Oceana ha riportato che “astenersi dal consumare pesce non è una scelta realistica per le centinaia di milioni di persone nel mondo che dipendono dalla pesca costiera”. MSC, dopo aver rifiutato di ...