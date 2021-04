Sampdoria, Vidal: “Cessione? Non ci sono trattative in corso, nessun miliardario di turno alla porta” (Di mercoledì 14 aprile 2021) Gianluca Vidal, braccio destro di Ferrero e membro del cda della Sampdoria, è intervenuto a Il Secolo XIX dove ha parlato delle questioni legate alle società del patron del club - Eleven Finance e Farvem - e delle possibili ricadute sulla Samp. Queste le sue parole, ripresa da sampnews24: "Per i concordati è tutto fermo, in attesa delle determinazioni del Tribunale alla luce degli ultimi chiarimenti forniti con le memorie del 26 marzo. Potrebbero arrivare in ogni momento, non esiste un termine ex lege. Siamo fiduciosi di aver dato risposta a ogni dubbio e ogni miglior chiarificazione, dando analitico e puntuale riscontro ai quesiti posti dal Tribunale: il quadro che ne emerge, al netto delle valutazioni che spettano sempre e solo al Tribunale, è di una palese e marcata convenienza della soluzione concordataria rispetto a ogni altra. In ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 14 aprile 2021) Gianluca, braccio destro di Ferrero e membro del cda della, è intervenuto a Il Secolo XIX dove ha parlato delle questioni legate alle società del patron del club - Eleven Finance e Farvem - e delle possibili ricadute sulla Samp. Queste le sue parole, ripresa da sampnews24: "Per i concordati è tutto fermo, in attesa delle determinazioni del Tribunaleluce degli ultimi chiarimenti forniti con le memorie del 26 marzo. Potrebbero arrivare in ogni momento, non esiste un termine ex lege. Siamo fiduciosi di aver dato risposta a ogni dubbio e ogni miglior chiarificazione, dando analitico e puntuale riscontro ai quesiti posti dal Tribunale: il quadro che ne emerge, al netto delle valutazioni che spettano sempre e solo al Tribunale, è di una palese e marcata convenienza della soluzione concordataria rispetto a ogni altra. In ...

Ultime Notizie dalla rete : Sampdoria Vidal Sampdoria, da concordati alla cessione. Vidal: "Vi spiego tutto" Gianluca Vidal, braccio destro di Massimo Ferrero, fa il punto sui concordati e la cessione della Sampdoria: le dichiarazioni Gianluca Vidal, avvocato e braccio destro di Massimo Ferrero, ha fatto il punto sul Secolo XIX riguardo alle procedure di concordato relative a Eleven Finance e Farvem, al ...

Vidal: 'Cessione Sampdoria non obbligatoria. Cerchiamo socio, non c'è nessun acquirente' Vidal chiarisce come la Samp non venga coinvolta dalla vicenda: 'I n nessun modo e vorrei chiarirlo ... Le procedure di Eleven Finance e Farvem sono totalmente autonome rispetto all'UC Sampdoria e l'...

Cessione Sampdoria, la smentita: «Nessun miliardario alla porta» Gianluca Vidal, braccio destro di Massimo Ferrero, ha smentito le voci di una possibile cessione della Sampdoria: le sue dichiarazioni Gianluca Vidal, braccio destro di Massimo Ferrero, ha smentito le ...

